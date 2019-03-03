AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde, Cemevi temsilcileri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

"Adada bir ilki başaralım mı? Adaya kadın eli değsin mi? Adanın ilk bayan belediye başkanını adada seçelim mi? Adaya da yakışır mı Özlem hanım? Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun." diyerek katılımcılara seslenen Yıldırım, Heybeliada'da yedek subay olarak görev yaptığı için adaya yabancı olmadığını söyledi.

Geçmişte Adalar'a suyun Bostancı'dan tankerle geldiğini ifade eden Yıldırım, "Bazen lodos oluyordu gemi gelmiyor, adalar susuz, adalar perişan… O gelen suda tanklardaki paslarla birlikte geliyordu. Nereden, nereye? Adalara o günün teknolojisini kullanarak karadan su getirdik. Kıbrıs'a bile daha iki sene önce gitti su ama Adalar'a bundan 20 yıl önce geldi. Adalar önemli." diye konuştu.

"Bu güzel şehre borcumuzu ödemek istiyoruz. Bunun için de desteğinize talibiz." diyen Yıldırım, "Hazır mısınız? 31 Mart'ta bayrağı yükseklere çıkaracak mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız?" diye seslendiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı.

"277 FAYTONCUYA ELEKTRİKLİ FAYTONLARI VERECEĞİZ"

Binali Yıldırım, adalarla ilgili nostalji yaparak, "Burgazada'da güvercinler uçar, Heybeli'de mehtaplı geceler mest eder. Büyükada zarif iskelesiyle karşılar. Kınalı uzun sahil şeridiyle kucak açar. Selam olsun İstanbul'un güzel adaları, selam olsun size adanın değerli insanları." dedi.

Konuşmasında gençlere seslenen Yıldırım, "Efsane kaptanımız Lefter'in bayrağını taşıyan gurur kaynağımız sporcu gençler, gelin ön yargıları kafamızdan atalım. Ayinesi iştir kişinin deyip, işimize bakalım. Şimdi artık İstanbul için, Adalar için çalışma vaktidir." ifadesini kullandı.

Adanın sorunlarını bildiklerini dile getiren Yıldırım, bu sorunları AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural ile kendisinin çözeceğinin belirtti.

Adalardaki faytonlara ve atlara ilişkin sorunlara da değinen Yıldırım, bu sorunlara çare bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım, Büyükada ziyaretinde Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ile görüştüklerini, faytonun adanın bir sembolü ve nostaljisi olduğunu belirterek, "Bu kalacak tabii ama çatlatana kadar bu atları çalıştırarak, biz adanın trafik problemini çözemeyiz. Ne yapacağız? Yine 277 faytoncuyu, yeni bir dönüşümle elektrikli faytonları onlara vereceğiz. Bu işi yine yapacaklar. Atlar da nostalji olarak, adanın süsü olarak devam edecek. Ama hatırlayın, geçenlerde bu atların ahırları yandı. 9 tane at cayır cayır, diri diri yandı. Bunlar da can taşıyor. Bunların da saygıya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu işi topundan çözeceğiz ama kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEPSİNİN PLANI, PROJESİ, HAZIRLIĞI TAMAM"

Adalar ile ilgili diğer projelerini de aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkçıların avlanma alanlarıyla ilgili problemleri var. Vakıfların burada çok arazileri var. Sahile ulaşımda sorunlar var. Bütün bunların hepsinin planı, projesi, hazırlığı tamam. Bütün bu sorunları, ekip halinde çalışmak suretiyle çözeceğiz. Adalar'a 20 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Öyle çarşı pazar içinde bisiklet değil. Adanın çok müsait alanları var. Buralara bisiklet yolları yapılacak. Adaya olan tarifeli sefer sayıları artırılacak. Son zamanlarda bazı seferlerde kesintiye gidilmiş. Bunun için gereğini yapacağız. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak, hayırlı uğurlu olsun. Adalar'dan Büyükada'dan Maden Mahallesi'ne spor tesisi yapacağız. Toplam 4 bin 600 metrekarelik bir alanda, spor kompleksinde, 150 kişilik tribün, 150 kişilik konferans salonu, basket sahası, stüdyoların bulunacağı bir kompleksi yapıp adaya kazandıracağız. Adanın gençlerinin emrine bu tesisleri vereceğiz."

Adalar'ın sahillerini ve meydanlarını da yeni baştan elden geçireceklerini belirten Yıldırım, bunları adaya yakışan bir şehircilik anlayışıyla düzenleyeceklerini ifade etti. Yıldırım, Büyükada ve Heybeliada'ya 2 halk plajı yapacaklarını da aktararak, bu plajları sadece ada halkının kullanacağını söyledi.

Yıldırım ayrıca, yaşlılar için yaşlı atölyeleri kuracaklarını da anlatarak, "Düsturumuz aktif yaşlanma. Her yaşta hareketten yanayız. En güzel en kıymetli zamanlarını burada geçirecekler. İş derdi, çocuk yetiştirme sıkıntıları olmayacak. Hayatın tadını doya doya çıkaracaklar." dedi.

''İSTANBUL KART SAHİBİ HERKES ANA KARAYA DA ÜCRETSİZ SEYAHAT YAPACAK"

Yıldırım, Adalar'da ücretsiz ulaşım projesinin detaylarına ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''İstanbul kart sahibi herkes, sadece adalar arasında değil ana karaya da ücretsiz seyahat yapacak. Tek tek nüfustan tespit yapılacak. Sürekli, yaz kış adada oturan, bu adayı bekleyenler, bu adanın gerçek sahipleri yararlanacak. Siz, yaz da kış da burada olacaksınız ve bundan yararlanacaksınız.''

Adadaki gayrimüslim ve azınlık cemaatlerle de ilgileneceklerini ifade eden Yıldırım, cemevlerinin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Burgazada sahil ve meydan düzenlemesiyle Sait Faik Abasıyanık'ın kimliğini daha da bilinir hale getireceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

''Kınalıada sahili yeniden düzenlenecek. Kınalıada’da yeni bir kamp alanı düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için 39 ilçede Adalar da dahil 'Dene Yap Çocuk Atölyeleri' kuracağız. Kadınlar için istihdama yönelik projelerimiz olacak. İnşallah bütün bunları birlikte sizin desteğinizle başaracağız. Sizden istediğimiz, adayımız Özlem Öztekin Vural’a sahip çıkmanız.''

Yıldırım, ziyarette Anadolu Kulübü'nün girişinde bulunan faytondaki atları da sevdi.

Bu arada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.