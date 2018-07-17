Meclis Başkanı Binali Yıldırım göreve geldikten sonra ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti. Çelenk töreni ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldırım, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Yıldırım, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, TBMM'nin 27'nci Başkanlık Divanı heyeti olarak, gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için huzurunuzdayız. Sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için üzerimize düşen gayreti göstereceğiz. Hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği beraberliği için var gücümüzle çalışacağız"