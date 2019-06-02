Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte televizyon programına çıkma davetinde flaş gelişme. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım NTV'de yaptığı açıklamada CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yayına çıkma konusunu daha önce prensipte olumlu karşıladığını söylediğini hatırlatarak parti yetkililerinin CHP ile bu konuda temasa gececiğini söyledi.

"ARKADAŞLARIMIZ ALTYAPISINI HAZIRLAYACAKLAR"

Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar".