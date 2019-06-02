Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım: CHP'li İmamoğlu ile birlikte yayına çıkmak için parti yetkililerimiz temasa geçecek

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte yayına çıkabileceklerini belirtti

Binali Yıldırım

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte televizyon programına çıkma davetinde flaş gelişme.  Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım NTV'de yaptığı açıklamada CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yayına çıkma konusunu daha önce prensipte olumlu karşıladığını söylediğini hatırlatarak parti yetkililerinin CHP ile bu konuda temasa gececiğini söyledi. 

"ARKADAŞLARIMIZ ALTYAPISINI HAZIRLAYACAKLAR"

Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

"Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar". 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: 14 ölü ve onlarca yaralı
GÜNDEMSuriye-Türkiye sınırında patlama: 14 ölü!
İzmihlal ne demek? İzmihlal kelimesi ne anlama gelir? TDK izmihlal anlamı
GÜNDEMİzmihlal ne demek?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
GÜNDEMAÖF 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak
Ahmet Davutoğlu Konya'da yeni parti mesajı verdi
GÜNDEMDavutoğlu'ndan 'yeni parti' sinyali
Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutine göre bayram neden
GÜNDEMTrafikte bunu yapan fena yandı!
Sakarya depremi Marmara habercisi mi?
GÜNDEMSakarya depremi Marmara habercisi mi?
Son depremler 2 Haziran! Kandilli Rasathanesi'ne göre Türkiye'de meydana gelen son depremler
GÜNDEMSon depremler 2 Haziran
Arefe Günü ne zaman 2019? Arefe günü PTT, bankalar ve eczaneler açık mı?
GÜNDEMArefe günü PTT, bankalar ve eczaneler açık mı?
İftar vakti 2019! 2 Haziran il il iftar saatleri! İstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta?
Diyanet duyurdu: Fitre ne kadar 2019? Fitre kimlere verilir, verilmez? Fitre nedir?
GÜNDEMDiyanet Fitre ne kadar 2019?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X