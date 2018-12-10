TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni sistemin ilk bütçe görüşmeleri öncesi TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, adaylığıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Yıldırım, "Önümüzde bütçe görüşmeleri var. Şu an işimiz bu" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, grup başkanvekillerinin plan ve bütçe görüşmeleri süresince iç tüzüğün uygulanmasına ilişkin bazı konulara değindiklerini belirterek, "Amacımız bütçe görüşmelerinin en verimli şekilde geçmesini sağlamak. Grup başkanvekilleriyle Meclis Başkanlık Divanı'nın bir arada mümkün olduğu kadar anlayış birliğini sağlamak" dedi.

"BAKAN GELİYORSA MUTLAKA KONUŞACAKTIR"

Binali Yıldırım, bütçesi görüşülen Bakanın, Genel Kurula gelip eleştirilere yanıt verebileceğini belirterek, "İlgili Bakan eleştirilere gayet tabi yanıt verebilecek. Bakan gelip bütçesini savunuyorsa o bütçe üzerindeki eleştirilere karşılık vermek ve bütçeyi savunmak en tabi hakkıdır. Zaten Genel Kurula Bakanın gelmesi mecburi değil ihtiyaridir. Yani Bakan geliyorsa mutlaka konuşacaktır. Konuşan bir insanın eleştirilere cevap vermemesi çok tutarsız bir şeydir. Şu anda Bakanların gelmesi söz konusu. Gelince de görüşlerini sunacaklar, soruları ve eleştirileri cevaplayacaklar" dedi.

Binali Yıldırım, Plan ve Bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul'da gerginliğin olmaması için milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Bütçe görüşmelerinin daha iyi daha üretken daha verimli olmasını daha çok bağırarak daha çok gererek sağlayamayız. Görüşmelerimiz sakin bir şekilde milletin beklentileri doğrultusunda ortaya koymamız herhalde milletimiz tarafından hoş karşılanacaktır. Mecliste gerginliği, kavgayı hiç kimse hoş karşılamaz. Kaldı ki TBMM'nin milli egemenliğin temsili olarak örnek bir davranış içinde olması gerekir. Bu sorumlulukta milletvekillerimize aittir" diye konuştu.

"SİYASET KURUMUNA YAKIŞIR BİR GÖRÜŞME OLSUN"

Edinilen bilgilere göre basına kapalı gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçe görüşmelerinde İç Tüzükten kaynaklanan olası eksiklikler masaya yatırıldı. Toplantıda Binali Yıldırım, Başkanlık Divanı Üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekillerinden oturumların siyaset kurumuna yakışır bir şekilde geçmesini istediği ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını istediğini belirtti. Yıldırım, "Yeni sistemin ilk bütçe görüşmeleri. İç Tüzük'ten kaynaklanan eksiklikler ve sıkıntılar olabilir. Ama bu çözülemeyecek konular değil. Sükunet içinde bir bütçe görüşmesi olacağını umuyorum. Beklentimiz bu yönde. Gerginliğe fırsat vermeyelim" dedi.

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