Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Habertürk TV'nin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın davetine "Prensipte olabilir" dedi.



Binali Yıldırım, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında soruları yanıtladı.

Yıldırım, Habertürk TV'nin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın davetine de yanıt verdi. Yıldırım, "Olabilir, bakarız. Benim tek başıma vereceğim bir karar değil ama prensip olarak olabilir. Hele şu eteğimizdeki taşları dökelim de. 'Partisine soracak' gibi söylüyorlar ama buna iki kişi karar verecek. Bu işi çığırından çıkarmanın anlamı yok. İki adayın bunu kabul etmesi, kiminle yapılacağı konusunda mutabık kalınması" dedi.