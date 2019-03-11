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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ile buluşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Yıldırım, “Etnik kimliğinizle gurur duyun. Kürtseniz Kürtlüğünüzle, Türkseniz Türklüğünüzle, Lazsanız Lazlığınızla, Çerkezliğinizle, Arapsanız Araplığınızla gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik guruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farlılıklar bizim zenginliğimizdir” dedi.
"İSTİKLAL MÜCADELESİNDE KİMSE BAKMADI"
Yıldırım, etnik kimliklerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu vurgulayarak “Birlikte istiklal mücadelesini vermişiz. Yedi cephede yedi düvelle mücadele etmişiz. Bütün bunları yaparken birimiz diğerinin kimliğine hiç bakmamışız. Kürt müsün, Türk müsün, Çerkez misin, Roman mısın, Abaza mısın, göçmen misin diye bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir” dedi. Yıldırım farklı etnik kimliklere sahip olunsa da birlik olmak gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.
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