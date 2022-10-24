Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre Çelik, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çelik, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA DAHA İYİ DURUMDALAR"

Çelik, Yıldırım, Ayrım ile Demirci'nin durumlarının şimdi çok daha iyi olduğunu söyledi.

Azerbaycan'da ilk müdahalelerinin yapıldığını, burada da doktorların titiz bir şekilde ilgilendiğini dile getiren Çelik, "Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. İnşallah bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre, Allah'a şükür ki herkesin durumu çok iyi. Çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabalar takla attı, daha sonra kayalara çarptı. Ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın şu anda hafif yürüyüş yapabildiğini anlatan Çelik, yakın bir zaman içerisinde daha iyi bir duruma geleceklerini belirterek, acil şifalar diledi.