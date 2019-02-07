TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti, kemoterapi tedavisi gören Edanur Güneş'in doğum günü kutlamasına katıldı.

Binali Yıldırım, Dünya Kanser Haftası sebebiyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti.

Servisteki hizmetler hakkında bilgi alan Yıldırım, kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet ederek onlara moral verdi.

Yıldırım, son kür kemoterapi uygulanan Edanur Güneş'in 18'inci yaşını kutladı. Yıldırım'ın katıldığı etkinlikte kesilen doğum günü pastası katılımcılara ikram edildi. Yıldırım, Edanur'a sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

"DÜNYADA 8 İLA 12 MİLYON ARASINDA KANSERDEN VEFAT EDEN İNSAN VAR"

Yıldırım, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, hastanenin Çocuk Kanser Tedavi Merkezi'ndeki hizmetleri başarılı bulduğunu söyledi.

Tedavi gören çocukların amansız hastalıkla mücadele etmelerine rağmen morallerinin yüksek olduğunu belirten Yıldırım, "Kanser, kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ülkemizi, insanlarımızı tehdit eden hastalık türü, tedavisi yapılabiliyor. Teknoloji gelişti, tıbbi imkanlar gelişti fakat tedavide başarı, tanının erken olmasına bağlı. Erken tanı tedavide hem başarıyı arttırıyor, hem de hastanın sağlığa kavuşmasına vesile oluyor. Özellikle çocuklarda lösemi, lenfoma, kemik tümörü, bu gibi vakalar görülüyor. Bunların tedavileri burada başarıyla yapılıyor. Daha büyüklerde karaciğer kanseri ve kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri gibi vakalar var. Doktorların verdikleri bilgilere göre, bugün dünyada 8 ila 12 milyon arasında kanserden vefat eden insan var." ifadelerini kullandı.

"SİNSİ BİR HASTALIK DEĞİL AMA..."

Vatandaşa sağlık için önerilerde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Burada dikkat etmemiz gereken konu kansere yakalanmamak için bazı konularda, yaşam tarzımızda ve alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar? Alkol, sigara, aşırı kilo ve dengesiz beslenme. Yani sadece et ağırlıklı beslenmek yerine, sebze ağırlıklı beslenmek ve hareket, spor... Sürekli hareket halinde olmak riskleri azaltan önemli konuların başında geliyor. Sinsi bir hastalık değil ama mücadele ederek bugün artık üstesinden geleceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştü. Sağlık bakımından ülkemiz gururla söyleyebilirim ki birçok ülkeden çok daha iyi durumda, çok daha fazla memnuniyet düzeyi var. Bunu bizatihi bugün geldik, yerinde görme fırsatı bulduk."

Yıldırım'a ziyareti esnasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Beyoğlu Bölge Başkanı Prof. Dr. Hakan Güven, Başhekim Prof. Dr. Hakan Gürbüz ve Başhekim Yardımcısı Muhittin Özkan da eşlik etti.