TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın keyifli geçtiğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Gayet coşkulu, seyirci de oyuncular da maçın hakkını verdiler." dedi.

Kasımpaşalı olduğunu ve Galatasaray'ı tuttuğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Doğrusu benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Bu maçtır. Hayatın sonu değil. Birisi mutlaka kazanacak. Daha sonra kaybeden yine kazanır. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence, coşku içinde bir oyunun özelliklerine uygun olarak tamamlanması. Buraya insanlar streslerini atmak, sorunlarını biraz unutmak için geliyor. Çok keyifli bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa takımını da centilmence oyunlarından dolayı tebrik ediyorum."

Seyircilerin stada gol görmek için geldiğini aktaran Binali Yıldırım, "Gollü maç, seyircinin beklentisini karşılamak anlamına geliyor. Hangisinin attığından ziyade bol golün görülmesidir." diye konuştu.

Yıldırım, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, "Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu da onlar için güzel bir başlangıç ve moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi sonuçlar alacak. Buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi'ne 15 kez ile Türkiye'de en çok katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağmura rağmen Türk Telekom Stadı'nın zeminini nasıl bulduğunun sorulması üzerine TBMM Başkanı Yıldırım, esprili bir şekilde, "Siyasetin zemini her zaman kaygandır ama ara sıra futbolun zemini de kaygan olabiliyor." değerledirmesinde bulundu.

Yıldırım, hangi futbolcuları beğendiğinin sorulması üzerine ise "O kadar uzmanlığım yok. Adlarını da tam bilmem ama güzel oyun oynadılar. Başkan detaylarını biliyor. Maç sırasında hangi futbolcular gelecek vadediyorsa hepsini bana anlattı." diyerek sözlerini tamamladı.

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