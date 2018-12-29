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Binali Yıldırım kimdir? AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım kimdir? soruları yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşulan Binali Yıldırım'ın hayatına dair detaylar haberimizde...
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?
1955 yılında Erzincan Refahiye'de dünyaya gelen Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1994 - 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. AK PARTİ'nin kurucuları arasında yer aldı.
22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. Hükûmetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK PARTİ Genel Başkanı seçildi. 65. Hükûmette Başbakanlık görevini üstlendi. 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.
24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılıktan dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.
İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibidir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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