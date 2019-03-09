- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
HAK-İŞ tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programı düzenlendi.
HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşının okunması ile başladı. İstiklal Marşının ardından HAK-İŞ Kadın Komitesinin 1 yıllık faaliyetlerini anlatan film gösterimi yapıldı. Binali Yıldırım’a plaket takdim edildi.
“15 TEMMUZ’DA MEYDANLARDA İKİSİNDEN BİRİ KADINDI”
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'yi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. İşte bunun için Cumhur İttifakı var. Kadınlarımız neleri yapabileceğini 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek gösterdi. O gece meydanlarda iki kişiden birisi kadındı. Şerife bacılar ve nene hatunlar o gece onların torunları her biri kahraman oldu. O gece on bin kadınımızı alçaklar tarafından şehit verdik” dedi.
“ÇALIŞANIMIZIN KADROYA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA DA BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERDİK”
Görevi boyunca çalışma hayatında 3 şartı olduğunu belirten Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görevim boyunca HAK-İŞ konfederasyonuyla, sendikalarla değerli başkanıyla sendika başkanlarıyla çok güzel çalışmalar yaptık. Benim hayatımda iş barışının olmazsa olmaz üç şartı vardır. Çalışan, çalıştıran, iş yeri. İş yeriniz olabilir, işiniz olabilir ama çalışanınız yoksa ne yapacaksınız. Neyi üreteceksiniz işte onun için alın terinin emeğin ne kadar kutsal olduğunu bu hakkın verilmesine hep inandım. Bu anlayış içerisinde işçi işveren ilişkisinde hep yapıcı davrandık. Çalışanımızın kadroya geçirilmesi konusunda da büyük bir gayret gösterdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu işi başardık. Belediyelerde bu işlerin bir kısmı tamamlanmamış. Bu konunun yakından takipçisi olacağım bilmenizi istiyorum. Hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
“SENDİKALARDAN KORKMAYIN Kİ HEM SİZ KAZANASINIZ HEM ÇALIŞANLARINIZ KAZANSIN”
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan burada yaptığı konuşmada, “Binali Yıldırım’ın gerek bakanlığı döneminde, gerek başbakanlığı döneminde, gerekse Meclis Başkanlığı döneminde biz emekçilerle ilgili tarihi adımlar tarihi kararlar aldığını biliyoruz. Ulaştırma bakanlığı döneminde her türlü sorunu, toplu sözleşmelerle ilgili tıkanıklığı çözmek için gittiğimiz her zamanda elimizi boş çevirmedi. Sorunlarımızın çözümünü gerçekleştirdi. Türkiye’de belli çevrelerin sendikalara mesafeli duruşlarına rağmen İDO’nun bölge toplantısında gerek ülkemizde gerek dünyadan gelen çevrelere şu mesajı vermiştir. Sendikalardan korkmayın ki hem siz kazanasınız hem çalışanlarınız kazansın” ifadelerinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.