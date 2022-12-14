Binance CEO'sundan 'çekim' açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün sosyal medyada işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e ilişkin çeşitli 'endişeler' dile getirildi.

Bu endişelere yol açan Binance cüzdanlarından yüklü miktarda varlık çekilmesi oldu. Özellikle Twitter'da bazı çok takipçili hesaplar söz konusu çekimlere işaret ederek FTX'te de benzer bir süreç yaşandığını hatırlattı.

Konunun giderek gündem olması üzerine Binance CEO'su CZ'den açıklama geldi. CZ sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bugün bazı çekimler yaşandı (Net 1.14 milyar dolar civarında). Bunu daha önce de görmüştük. Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor. Merkezi kripto platformlarında belli aralıklarla 'stres testi çekimleri' yapılmasının aslında iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CZ söz konusu testlerin maliyeti olduğunu ancak sektörü sağlıklı tuttuğunu sözlerine ekledi.