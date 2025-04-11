Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İLANDIR
        Haberler İlandır Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor

        Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor

        Türkiye'nin öncü kripto varlık borsası Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ortaklığıyla hayata geçirilen Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, 2025 sonuna kadar toplam 2025 kadına ulaşma hedefiyle kapsamını genişleterek yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor.

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 11.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor
        ABONE OL

        Başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere tüm Türkiye genelinde genç kadınların kripto varlık ve blokzincir ekosistemine giriş yapmalarını sağlayarak, teknoloji alanındaki yetkinliklerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan program, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

        Akademi, bugüne kadar Türkiye'nin 54 farklı ilinden 1.249 kadına ulaşarak, onları hem online hem de fiziksel eğitimlerle destekledi. Bu eğitimlerle katılımcılar, dijital dönüşümün ve finans dünyasının yenilikçi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi oldu. 30 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan yeni dönem eğitimleri, üç hafta boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri akşam saatlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Programda yer alan eğitim başlıkları arasında Dijital Stratejiler ve Algoritmik Trade, Finansal Suçlar ve Kripto Para Regülasyonları, Teknik Analiz Yöntemleri, Yapay Zeka ve Blokzincir Altyapısı gibi geleceğe yön veren konular bulunuyor.

        Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, kısa sürede önemli başarılara imza atarak sektörde ses getirdi. Akademi, “Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri”nde “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödül alırken, aynı zamanda "Teknolojide Kadın Akademisi" projesi ile 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedefleyerek Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

        Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, yeni eğitim döneminin önemini vurgulayarak şöyle konuştu: “Binance TR olarak, çeşitlilik ve eşitlik anlayışı temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği, genç kadınların finansal teknoloji ve blokzincir gibi hızla gelişen sektörlere aktif katılımını teşvik ediyor. Kripto varlıklar sayesinde, kadınların finansal kararlarını bağımsız şekilde alabilmelerine ve ekonomik özgürlüklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece, finans dünyasının dönüşümünde kadınların güçlü şekilde söz sahibi olmasını destekliyoruz.”

        Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, iş birliğinin yarattığı etkileri değerlendirirken şunları ifade etti: “Binance TR iş birliği sayesinde, özellikle deprem bölgesindeki genç kadınlara yönelik özel projeler gerçekleştirdik. Bugüne kadar yürüttüğümüz eğitimlerle katılımcılarımıza dijital dünyanın kapılarını açarak, onları teknolojik yeniliklerle tanıştırdık. Bu eğitimlerin her biri, katılımcı kadınların kendilerine olan güvenlerini artırırken, teknoloji ve girişimcilik alanında yeni kariyer fırsatları yaratmalarına da olanak sağladı. Önümüzdeki dönemde Anadolu'nun farklı şehirlerinde daha fazla fiziksel etkinlik düzenleyerek, bu alanda genişleyen ve dinamikleşen bir kadın ekosistemi yaratmaya kararlıyız.”

        Yeni dönem eğitimlerine katılmak isteyen genç kadınlar için son başvuru tarihi 23 Nisan olarak belirlendi. Eğitim programına katılım için başvurular https://forms.gle/1wwrtepET2vwAWjV9 bağlantısı üzerinden yapılabiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi