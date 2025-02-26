Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İLANDIR
        Haberler İlandır Binance TR’den Büyük Fırsat: 900.000 USDT’lik Ödül Havuzu!

        Binance TR'den Büyük Fırsat: 900.000 USDT'lik Ödül Havuzu!

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 26.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binance TR'den Büyük Fırsat: 900.000 USDT'lik Ödül Havuzu!
        ABONE OL

        Binance TR’den Büyük Fırsat: 900.000 USDT’lik Ödül Havuzu!

        Binance TR, kullanıcılarına eşsiz bir ödül fırsatı daha sunuyor. 27 Şubat 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya kapsamında, güncel kimlik doğrulamasını tamamlayan yeni ve mevcut kullanıcılar, toplam 900.000 USDT değerindeki ödül havuzundan faydalanma fırsatı yakalayacak. Üstelik bu kampanya ile, şartları sağlayan herkes kazanabilecek!

        Kampanyaya şimdi katılın ve kazanmaya başlayın!

        Yeni Kullanıcılar İçin Ödüller ve Hoş Geldin Bonusu

        Bu kampanya, Binance TR ile ilk kez tanışacak kullanıcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Üstelik, kullanıcılar sadece üç basit adımı tamamlayarak ödül havuzundan faydalanabilecek!

        • Üyeliğinizi tamamlayın, hesabınıza giriş yapın ve kampanya sayfasında "Katıldınız" ibaresini gördüğünüzden emin olun.
        • Alt sınır olmaksızın, ilk kripto varlığınızı satın alarak 20 USDT değerinde hoş geldin ödülü kazanın!
        • Hoşgeldin ödülüne ek olarak, etkinlik süresi boyunca en az 200 USDT işlem hacmi oluşturun ve 100.000 USDT’lik ödül havuzundan da payınızı alın.

        Mevcut Kullanıcılar için Kazanma Fırsatı

        Binance TR, mevcut kullanıcılarını da unutmadı! Hali hazırda Binance TR üyesi olan kullanıcılar, aşağıdaki adımları takip ederek 100.000 USDT’lik ödül havuzundan faydalanabilecekler:

        • Hesabınıza giriş yapın ve kampanya sayfasında "Katıldınız" ibaresini gördüğünüzden emin olun.
        • Kimlik doğrulamanızı KYC3 seviyesine yükseltin.
        • En az 200 USDT değerinde alım-satım hacmi gerçekleştirin.
        • İşlem hacminize bağlı olarak 100.000 USDT değerindeki ödül havuzundan payınızı alın! (Katılım üst limiti: 20.000 USDT işlem hacmi)

        Kampanya Kural ve Koşulları

        • 000 USDT’lik ödül havuzu hesaplamalarında, en fazla 20.000 USDT alım-satım hacmi dikkate alınacaktır.
        • 000 USDT’lik ödül havuzundan pay alabilmek için en az 200 USDT işlem hacmi tamamlanmalıdır.
        • Her kullanıcı, 100.000 USDT’lik ödül havuzundan en fazla 30 USDT
        • Stabil coin işlem çiftlerinde yapılan alım-satım hacimleri hesaplamaya dahil edilmez. (USDT/TRY, FDUSD/TRY, USDC/TRY, TUSD/TRY, FDUSD/USDT, USDC/USDT işlemleri geçersizdir.)
        • Üyeliğini tamamlayıp ilk kripto varlığını satın alan kullanıcılara verilecek hoş geldin ödülleri, yalnızca ilk 40.000 kullanıcıyla (toplam 000 USDT) sınırlıdır ve "ilk gelen alır" esasıyla dağıtılacaktır.

        Binance TR’nin sunduğu bu fırsatı kaçmaz! Hemen hesabınıza giriş yapın, kimlik doğrulamanızı tamamlayın ve kazanmaya başlayın!

        Kripto Varlık Platformlarında Yeni Bir Dönem Başladı!

        Türkiye’nin lider kripto varlık hizmet sağlayıcısı Binance TR, Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda kimlik doğrulama süreçlerinde önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Yerel düzenlemelere tam uyum taahhüdünü sürdüren platform, 25 Şubat 2025 itibarıyla yenilenmiş kimlik doğrulama sistemini devreye aldı.

        Mevcut Binance TR kullanıcıları 25 Şubat 2025’ten itibaren web sayfası veya mobil uygulama üzerinden işlem yapmadan önce yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilecek.

        Bu güncelleme, 25 Aralık 2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikler doğrultusunda hayata geçiriliyor. Yeni düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları finansal kuruluş olarak tanımlanırken, kimlik doğrulama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak