Binance TR'den Sevgililer Günü Uyarısı: Kendinizi ve Sevdiklerinizi Kripto Dolandırıcılığından Koruyun!

Türkiye’nin lider kripto varlık platformu Binance TR, kullanıcıların varlıklarını en güvenli şekilde koruyabilmesi ve sektöre duyulan güveni pekiştirmek amacıyla güvenlik ve uyum alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Binance TR, düzenleyici otoritelerle yakın iş birliği içinde çalışarak dolandırıcılıklara karşı etkin koruma ve savunma mekanizmaları geliştirirken, teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarını da önceliklendiriyor. Bu çabaların bir sonucu olarak, son bir yıl içinde Binance TR’nin uyum ve güvenlik ekibi %50 oranında genişleyerek önemli bir büyüme kaydetti.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de hayati önem taşıyor. Bu noktada tüm ekosisteme büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de Binance TR olarak üzerimize düşeni yapmaya, düzenleyici otoritelerle iş birliğimizi güçlendirmeye ve platformumuzun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz.”

Artan Tehdit: Aşk Dolandırıcılığı İstatistikleri

Sevgililer Günü, kutlamalarla dolu bir gün olmasının yanı sıra finansal dolandırıcılar için de bir fırsat sunuyor. Dolandırıcılıkların artan karmaşıklığı ve yeni taktiklerin kullanılması, bireylerin farkındalığını ve eğitimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

ABD’de, 2022 yılında bu tarz dolandırıcılıklardan kaynaklanan zarar 1,3 milyar dolara ulaştı. FBI, özellikle kripto varlıklarla ilgili dolandırıcılıkların arttığı konusunda uyarıyor. Bu sorun sadece ABD ile sınırlı değil; Avustralya'da da 2024 yılında sadece bu tip dolandırıcılık nedeniyle bildirilen toplam zarar 8,9 milyon dolara ulaştı. Bu tür dolandırıcılıklar her yaş grubunu etkiliyor ve kripto varlık birimleriyle de ilişkilendirilebiliyor, bu da tehdidin küresel boyutunu gözler önüne seriyor.

Tüm Sektöre Güven İnşa Ediyoruz

Küresel blok zincir veri platformu Chainalysis’e göre, 2024 yılında kripto varlıklar sektöründeki dolandırıcılık, toplam zincir üzerindeki işlemlerin yalnızca %0,14’ünü oluştururken, itibari para işlemlerinde bu oran %5’e kadar çıkabiliyor. Ancak geçmişte yaşanan bazı talihsiz olaylar ve kamuoyundaki olumsuz algı nedeniyle, kripto varlıklar gerçekte olduğundan daha riskli görülüyor.