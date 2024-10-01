Binbin halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 15,18 olarak açıklanan şirket 91,85 TL hisse fiyatıyla belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Binbin halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Binbin halka arz tarihleri ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...