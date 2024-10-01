Binbin halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bülten ile Binbin halka arzını onayladığını duyurdu. 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) iştiraki olan şirket, teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunmaktadır. Halka arz kapsamında 17 milyon lot dağıtımı yapacak olan Binbin'in halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Binbin halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte Binbin talep toplama tarihleri...
Binbin halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 15,18 olarak açıklanan şirket 91,85 TL hisse fiyatıyla belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Binbin halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Binbin halka arz tarihleri ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...
BİNBİN HALKA ARZ NE ZAMAN?
Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.
BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)
700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)
BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.
Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.
Yüzde 20 İşletme sermayesi.
BİNBİN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.