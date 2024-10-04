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        Haberler Bilgi Ekonomi Binbin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Binbin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?

        Binbin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, ne zaman işlem görecek?

        3-4 Ekim tarihlerinde halka arz edilen Binbin 91,85 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Binbin halka arz sonuçlarının açıklanacağı ve kişi başına düşecek lot sayısına çevrildi. Binbin halka arz kapsamında 17 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, Binbin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? İşte 'BINBN' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:36
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        Binbin halka arz sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 4 Ekim Cuma gününe kadar taleplerine oluşturan yatırımcılar, Binbin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, Binbin hissesinde kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih netlik kazanacak. Peki, Binbin halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kişi başı kaç lot verir? Binbin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...

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        BİNBİN TALEP TOPLADI!

        Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.

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        BİNBİN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

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        BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

        300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)

        700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)

        1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)

        1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)

        1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)

        2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)

        2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)

        3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)

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        BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Binbin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Kişi başına düşen lot miktarı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        BİNBİN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Binbin hissesinin borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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