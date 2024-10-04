Binbin halka arz sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 4 Ekim Cuma gününe kadar taleplerine oluşturan yatırımcılar, Binbin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, Binbin hissesinde kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih netlik kazanacak. Peki, Binbin halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kişi başı kaç lot verir? Binbin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...