Binbin talep topluyor! Binbin kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Ekim ayının ilk halka arzı olan Binbin, bugün talep toplamaya başlıyor. BIST kodu 'BINBIN' olan şirket, yüzde 15,18 halka açıklık ile 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor; yatırımcılarına ise 6 ile 57 lot arasında verileceği tahmin ediliyor. İşte, Binbin halka arz detayları...
Scooter kiralama şirketi Binbin'in halka arzı bugün başlıyor. 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da, 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile işlem görecek. BIST kodu 'BINBIN' olarak belirlenen firma elde edeceği fonun en büyük kısmını mal ve hizmet alımı ile borç ödemesi için kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...
BİNBİN TALEP TOPLUYOR!
Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.
BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)
700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)
BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.
Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.
Yüzde 20 İşletme sermayesi.
BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.