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        İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

        İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 998 adet kaçak kanseri ilacı ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:11
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        Bine yakın kaçak kanser ilacı ele geçirildi
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        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ilaç kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda kanser tedavisinde kullanıldığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek İstanbul Havalimanı´ndan yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 ilaç ele geçirdi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yurt dışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı yakın takibe aldı.

        Yapılan incelemelerde firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanıp yurt dışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekiplerce fiziki kontrol başlatıldı.

        Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. İlaçların kanser tedavisinde kullanıldığı belirlendi.

        Ekiler, firmaya baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el koydu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin lira olduğu tespit edildi.

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