Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bingöl Belediyesi'nden yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili açıklama

Bingöl Belediyesi’nden yurt dışına gidip dönmeme olayıyla ilgili yazılı açıklama yapılarak , belediyenin proje ve soruşturma konusu olaylarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirdi.

Bingöl Belediyesi'nden yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili açıklama
İHA

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'da giden 45 kişiden yalnızca 2 kişinin geri dönmesine üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ilgili Vali Yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin görevden uzaklaştırıldığını bildirilmişti. Olayla ilgili adı geçen Bingöl Belediyesi de yazılı açıklama yaparak proje ve soruşturma konusun olaylarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, iddiaların merkezinde yer alan Ali Ayrancı’nın da soruşturma başlatılıp, görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bingöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde, bir dernek tarafından hazırlanan ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi işbirliğiyle yürütülen “Çevreye Duyarlı Bireyler” Projesi kapsamında hizmet damgalı (gri) pasaportla yurt dışına giden ve geri dönmeyenlerle ilgili “Belediyeler Eliyle İnsan Kaçakçılığı” ve benzeri başlıklı haberler ulusal, yerel ve sosyal medya organlarında sıklıkla paylaşılmaktadır. Ancak bu haber ve paylaşımlar üzerinden Bingöl Belediyesi’ne yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunulduğu görülmektedir. Kamuoyu bilmelidir ki, Bingöl Belediyesi’nin bu proje ve soruşturma konusu olaylarla hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu proje bugüne kadar belediye meclisimizde gündeme gelmediği gibi bu doğrultuda alınan hiçbir meclis kararı veya hayata geçirilen hiçbir proje de yoktur” denildi.

"İDDİALARIN MERKEZİNDE OLAN İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Açıklamanın devamında:“ Öte yandan iddiaların merkezinde yer alan Ali Ayrancı’nın belediyemiz personeli olması üzerinden kurumumuzun itham edilmesi ve zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyor, olayın gündeme gelişinin hemen akabinde ilgili personel hakkında soruşturma başlatılıp, görevden uzaklaştırılmıştır. Yine bu personelin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalıştığı ve buna bağlı ileri sürülen çeşitli iddialar da tamamen asılsızdır. Bahse konu personel İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde değil uzunca zamandır Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktaydı. Başta belediyemiz olmak üzere ilimiz üzerinden yürütülen kirli ve bir o kadar mesnetsiz propagandalara itibar edilmemesini diliyor, bireysel suçların kurumlara ve topluma mal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF 2021 bahar sınavı sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAÖF sonuçları belli oldu mu?
Son dakika haberi Zeynep’in katilinin cezası belli oldu!
GÜNDEMZeynep’in katilinin cezası belli oldu!
Son dakika: Tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı!
KORKUNÇ SALDIRI! Son dakika: Hemşirenin parmaklarını kırdılar! - Haberler
GÜNDEMHemşirenin parmaklarını kırdılar!
SON DAKİKA: Kira için gitti, ölüsünü buldu! Habeler
GÜNDEMKira için gitti, ölüsünü buldu
23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da kısıtlama var mı?
GÜNDEM23 Nisan'da yasak var mı?
YKS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 üniversite sınavı (AYT - TYT - YDT) ne zaman, hangi gün? YKS sayaç...
GÜNDEM2021 YKS ne zaman yapılacak?
Son dakika: Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava - Haberler
GÜNDEMMetin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
Son dakika: İçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden uzaklaştırıldı - Haberler
GÜNDEMİçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden ...
SON DAKİKA: Alinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
GÜNDEMAlinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!