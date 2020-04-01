Bingöl beyaza büründü

AA

Kar kalınlığı merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.Vatandaşlar ev, iş yeri ve araçlarındaki karı temizledi.Vatandaşlardan Fırat Tıknaz, "Bu bizim için 1 Nisan şakası gibi oldu." dedi.Öte yandan, Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da da kar etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklı süren kar dolayısıyla ilçe beyaza büründü.Nisana "kar şakası" ile uyandığını belirten Hatip Oral, "Güneşli havayı ve baharı beklerken kar yine lapa lapa yağmaya başladı." dedi.