Bingöl Valiliği, hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristlerden birinin 1,5 milyonluk mavi listede aranan ‘Dicle Zafer’ kod adlı Raife Elmas olduğunu bildirdi.

İHA'nın haberine göre, Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bingöl İli Adaklı ilçesi Maltepe Köyü kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 BTÖ mensubundan birinin sözde üst düzey yönetici ve İçişleri Bakanlığı aranan listesinde Mavi kategoride yer alan Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas odluğu tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütleri ile mücadelenin aralıksız devam edeceği de aktarıldı.

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