Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 109 kaçak yakalandı.

Kaçakların yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, 2 araca da el konuldu.