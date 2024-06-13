3 yaşındaki çocuk havuza düştü!
Bingöl'de, 3 yaşındaki F.G., bahçede oynarken dengesini kaybedip havuza düştü. Küçük çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırıldı ancak kurtarılamadı
Bingöl'de alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Gözeler köyündeki bahçede oynayan 3 yaşındaki F.G, dengesini kaybederek havuza düştü.
YAKINLARI HASTANEYE KALDIRDI
AA'da yer alan habere göre yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan F.G. bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA KURTARILAMADI
Burada çocuğun duran kalbi sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.