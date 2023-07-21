Bingöl'de 570 kök Hint keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 570 kök Hint keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 570 kök Hint keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 570 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, tarlaya ekilmiş 570 kök Hint keneviri ile çalılıklar arasına gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.