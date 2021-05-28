Bingöl'de terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla şüphelinin bir evde saklandığı bilgisi edindi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyesi şüpheliyi gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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