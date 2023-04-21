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Haberler Gündem Güncel Bingöl'de bayram sabahı silahlı kavga! Yaralılar var - Haberler
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Bingöl'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Bingöl'de bayram sabahı dehşete düşüren bir kavga meydana geldi. Husumetli 2 ailenin silahlı kavgasında 5 kişi yaralandı

Bingöl'de bayram sabahı silahlı kavga! Yaralılar var - Haberler
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DHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden husumetli iki aile karşılaşınca aralarında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kale Mahallesi´nde meydana geldi.

İddiaya göre, husumetli iki aile, bayram namazına giderken karşılaştılar. Aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda M.E. silahla, M.E., S.E., E.E. ve Ö.E. de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi´nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum´a sevk edildi. Polis, bazı kişileri ifadelerini almak için emniyete götürürken, olaya karışanların yakalanması için çalışması başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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