Bingöl'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 4 yaralı
Bingöl'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Giriş: 13.06.2024 - 00:18 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:18
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde, Bingöl Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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