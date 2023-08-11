Bingöl'de deprem! 11 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 10 Ağustos Perşembe günü Malatya, Diyarbakır, Yunanistan, Karadeniz'de deprem oldu. 11 Ağustos Cuma günü ise Bingöl Karlıova'da deprem oldu. İşte 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ağustos Cuma günü için yayınlandı. 10 Ağustos'ta Malatya, Diyarbakır, Yunanistan, Karadeniz'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Bingöl Kazanlı - Karlıova'da deprem meydana geldi. İşte 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM!
11 Ağustos Cuma günü saat 04:55'de Bingöl Kazanlı - Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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