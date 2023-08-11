Bingöl'de deprem! 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Bingöl'de deprem! 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ağustos Cuma günü için yayınlandı. 10 Ağustos'ta Malatya, Diyarbakır, Yunanistan, Karadeniz'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Bingöl Kazanlı - Karlıova'da deprem meydana geldi. İşte 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...