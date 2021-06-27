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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bingöl'de feci yangın! Ekipler seferber edildi - Haberler
Bingöl'de feci yangın! Ekipler seferber edildi
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AA

İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan yangın kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

AA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan ekiplerin, müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Genç Kaymakamı Arif Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yangında, Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alan zarar gördü.

Dedebağı köyünde oturan 80 yaşındaki Mehmet Keleş, yangının zarar oluşturduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz var gücüyle çalışıyor. Araç gereçler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Gereken yardımlar peş peşe geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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