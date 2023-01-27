Bingöl'de hibrit santralle 2 milyar kilovatsaat elektrik

Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Tesisin işletme müdürü Serhat Küçüktorun, hibrit santralde birden fazla kaynaktan yararlanarak elektrik üretildiğini söyledi. Tesislerinde 4 ünite bulunduğunu ve kurulu güçlerinin 500 megavat olduğunu dile getiren Küçüktorun, güneş enerjisi santralindeki yaklaşık 200 bin panelden 1 saatte 80 megavat üretim yapıldığını belirtti.

"190 BİN TON PETROLE TEKABÜY ETMEKTEDİR"

Tesiste geçen yıl yaklaşık 1 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ifade eden Küçüktorun, kuruluştan bu yana da yaklaşık 2 milyar 200 bin kilovatsaat üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Ürettiğimiz bu enerji 190 bin ton petrole, 250 milyon metreküp doğal gaza tekabül etmektedir. Biz bu temiz enerjiyi üreterek ithalatın da önüne geçmiş oluyoruz" diyen Küçüktorun, geçen yılki üretimin yüzde 12'lik kısmının güneş enerjisi tesisinde, kalanının da hidroelektrik santralinde yapıldığını kaydetti.