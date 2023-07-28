Bingöl'de korkutan deprem! 28 Temmuz 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Bingöl'de korkutan deprem! 28 Temmuz 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 28 Temmuz Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bingöl'de deprem oldu. İşte 28 Temmuz 2023 son dakika deprem haberleri...