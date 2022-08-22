ALES puanı nasıl hesaplanır 2022?

Bingöl'de operasyon! Kilolarca ele geçirildi 0:00 / 0:00

DHA

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan narkoterör operasyonlarında 92 bin 630 kök Hint keneviri ile 35 kilo 600 gram esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonda 5 tarlada; 92 bin 630 kök Hint keneviri, 35 kilo 600 gram esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi.