Bingöl'de şiddete uğrayan engelli anne ve çocukları için çalışma başlatıldı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de engelli bir kadının şiddete maruz kaldığı görüntülerin herkesi derinden yaraladığını belirten Selçuk, "Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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