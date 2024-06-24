Ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
Giriş: 24.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:56
M.A. idaresindeki ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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