Bingöl'de üretilen ceviz ve badem fidanları, 8 ilde toprakla buluşturulacak

AA

Bingöl'de, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce üretimine başlanan aşılı ceviz ve badem fidanları, 8 ilde toprakla buluşturulacak.

Bingöl-Sancak kara yolu güzergahında bulunan Orman İşletme Fidanlık Şefliğine ait fidanlık alanda çalışmaları inceleyen Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Bingöl'de üretimine başlanan aşılı ceviz ve badem fidanlarını, Bingöl'ün yanı sıra Malatya, Elazığ, Tunceli, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'ye gönderileceğini söyledi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün ilk defa Bingöl'de aşılı ceviz ve badem fidanı ürettiğini aktaran Çetiner, fidanlığın doğudaki illere hizmet vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'ye en çok yurt dışından ceviz ve badem ithalatı yapıldığını kaydeden Çetiner, şöyle konuştu:

"İthalatı sıfıra indirmek için Tarım Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma içerisinde. Orman köylerini kalkındırmak, göçü azaltmak, insanların refah ve gelir düzeyini artırmak amacıyla kolları sıvadık. Bunun içinde ilk olarak Bingöl'de 20 bin aşılı ceviz ve badem fidanının üretimini yapacağız. Bölgede ceviz ve badem üretimini hızlandırarak, bu iki üründe ithalatı sıfıra indireceğiz."