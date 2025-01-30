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        Haberler Gündem Güvenlik Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

        Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 00:43 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:43
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        Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
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        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        AA'nın haberine göre, ekipler bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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        #Bingöl
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