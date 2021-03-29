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Bingöl'de, Yedisu Horoz kuru fasulyesinin tescil sevinci yaşanıyor

Bingöl'de Çobantaşı Kavurması ve Sivan Dut Pekmezi’nden sonra Yedisu Horoz kuru fasulyesine coğrafi işaret tescil belgesi verilmesi sevinçle karşılandı.

Bingöl'de, Yedisu Horoz kuru fasulyesinin tescil sevinci yaşanıyor
AA

Yedisu'da haziran ayında doğal ata tohumlarından ekimi yapılan Horoz çeşidi kuru fasulye, Perisu Çayı'ndan gelen doğal su ile yetiştiriliyor.

Temmuz ve ağustos aylarında hasadı yapılan bu fasulye, yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi görüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yedisu Kaymakamlığınca bu lezzetin dünyaya duyurulması için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

Coğrafi işaret alarak tescillenen Yedisu Horoz kuru fasulyesinin üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

- "Bir yıl önceden hazırlanan yanmış çiftlik gübresi kullanılıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine, bakanlığın talimatı doğrultusundan kentteki yerel ürünlerin marka değerinin oluşması, pazarlanması, ulusal çapta görünürlüğünün ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de tescil başvuruları olduğunu dile getiren Bahadır, Yedisu Horoz kuru fasulyesinin de tescil edilmesi ile ilin coğrafi işaret belgesi alan ürün sayısının 3'e yükseldiğini belirtti.

Bahadır, kendine özgü lezzeti ve yetiştirme şartları bakımından diğer fasulye çeşitlerine göre ayırt edici özelliklerinin kendilerini bu çalışmaya sevk ettiğini dile getirerek, "Yedisu ilçemizin rakımının yüksek olması, ekilen ürünlerin doğal su kaynaklarıyla sulanması ve hiçbir şekilde kimyevi gübre kullanılmaması fasulyemizi diğer çeşitlere göre üstün hale getirmiş oluyor. Bir yıl önceden hazırlanan yanmış çiftlik gübresi kullanılıyor." dedi.

Bu çeşidin pişme süresinin de 18-20 dakika olduğunu, kısa sürede sunuma hazır hale geldiğini anlatan Bahadır, "Bundan sonraki süreçte gerekli destekleri sunarak ürünün ekim sahasını artıracağız, pazarlanmasına yardımcı olacağız. Ürünün ülke genelinde görünürlüğünü sağlamak için paydaş kurumlarla çalışma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Daha güzel verim elde edeceğiz"

Yedisu ilçesinde üretici ve İl Genel Meclis Üyesi Kenan Kazan, bu ürünün kendilerine atalarından miras kaldığını dile getirerek, fasulyenin tescillenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Yedisu Horoz kuru fasulyesi ekonomimize büyük katkıda bulunmakta. Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla daha güzel verim elde edeceğiz." ifadelerini kullanan Kazan, Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak ile Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üretici Gıyasettin Ermiştekin de Yedisu Horoz kuru fasulyesine gelen tescilden heyecan duyduklarını anlatarak, ürünün üretim alanlarının artırılması için destek beklediklerini kaydetti.

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