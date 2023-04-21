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Bingöl'de yıldırımın isabet ettiği kişi yaralandı

Bingöl'de hayvanlarını otlattığı sırada düşen yıldırımın isabet ettiği 57 yaşındaki adam yaralandı

Bingöl'de yıldırımın isabet ettiği kişi yaralandı
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DHA

Bingöl'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden Enver Bulğak (57) yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dikme köyü kırsalında meydana geldi.

Hayvanlarını otlatan Enver Bulğak'a yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulğak, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre Bulğak'ın vücudunda yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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