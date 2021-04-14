Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı

Bingöl'de devletin 17 yılda hizmete aldığı barajlar ve hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen yıllık 3 milyar 563 milyon kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine 1 milyar 745 milyon lira katkı sağlandı.

Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı
AA

Bingöl'de devletin 17 yılda hizmete aldığı barajlar ve hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen yıllık 3 milyar 563 milyon kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine 1 milyar 745 milyon lira katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine, Bingöl'de 2003'ten 2020'ye kadar 138 tesis inşa edildiğini, bu tesislerin maliyetinin 6 milyar 133 milyon lira olduğunu, ilde ayrıca 9,5 milyar lira da özel HES yatırımlarının yapıldığını söyledi.

Dündar bu sayede toplamda 15 milyar 633 milyon liralık yatırımın gerçekleştirildiğini aktararak, bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bingöl'de 7 baraj inşa ettiklerini, 2 göletin inşasını tamamladıklarını, 6 da HES projesi yaptıklarını dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"Bu arada yapmış olduğumuz 114 taşkın tesisimiz var. Bu tesislerle 141 yerleşim birimi ve 100 bin dekar araziyi taşkın risklerine karşı koruduk. Yine aynı dönemde içme suyu tesisi ve 8 de sulama tesisini inşa etmek suretiyle 67 bin 190 dekar alanı sulamaya açtık. Sulamaya açılan alandan dolayı yıllık net 40 milyon lira tarımsal gelir temin ettik. Yine 14 bin hektarlık alanda toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Kiğı, Özlüce, Aşağı ve Yukarı Kaleköy barajları ve HES'lerde yıllık 3 milyar 563 milyon kilovatsaat enerji üretilmekte olup, ülke ekonomisine 1 milyar 745 milyon liralık gelir sağlandı. Bu barajlarımızın yanında sulama amaçlı olan Gülbahar, 15 Temmuz Şehitleri ve Servi barajları da ekonomimize katkı sağlıyor."

- "Projelerin gerçekleşmelerini temin edeceğiz"

Dündar, bu yatırımların bölgeye çok önemli katkılar sağladığına işaret ederek, DSİ'nin 15 yeni projeyi yatırım programına aldığını aktardı.

"Hükümetimizin vereceği karar doğrultusunda, Bingöl'ün kalkınmasına ve üretimine önemli katkı sunacak projelerin peyderpey yatırım bütçesini alarak gerçekleşmelerini temin edeceğiz." ifadesini kullanan Dündar, yatırımların kente kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME