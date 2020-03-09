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Bingöl'den İdlib'e yardım malzemesi gönderildi



Bingöl'de Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için bir tır insani yardım malzemesi toplandı.

İHH Bingöl İnsani Yardım Derneğinin organizasyonuyla toplanan insani yardım malzemeleri, İdlib'e gönderilmek üzere yola çıktı.

İHH Bingöl Başkanı Muhittin Gili, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, krizin başlangıcından bu yana hem Suriye içerisinde hem de ülke dışına göç edenlerin mağduriyetlerini gidermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Temel yardımların yanı sıra Suriye'de kurulan yetimhane, su kuyusu, fırın, konteyner kent, aşevi, hastane gibi kalıcı eserlerle mağdur Suriyeliler üzerindeki savaşın yıkıcı etkisini hafifletmeye çalıştıklarını aktaran Gili, "İdlib acil yardım kampanyası kapsamında Bingöl İHH olarak yardım çalışmalarında gıda, un, giyim, ayakkabı, battaniye, halı, çocuk bezi ve temizlik malzemelerinden oluşan beşinci tırımızı Suriye’ye gönderiyoruz." diye konuştu.

İnsani yardım malzemesi yüklü tır, edilen duaların ardından İdlib'e uğurlandı.