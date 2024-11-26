Hakkari, Erzincan, Aksaray'da yarın okullar tatil mi?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından birçok il beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle valilikler bazı illerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Birçok ilde kar yağışı etkisini artırırken, yoğun kar yağışı bazı il ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Don ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden olurken valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, "Hakkari, Batman, Aksaray'da yarın okullar tatil mi?" İşte 27 Kasım Çarşamba kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi...
Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken bazı illerde eğitime ara verildi. Bingöl, Erzincan, Bayburt, Ordu, Hakkari, Batman, Aksaray'da eğitim gören öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, Bingöl, Erzincan, Bayburt, Ordu, Hakkari, Batman, Aksaray'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte detaylar...
BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.
Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."
Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir.” denildi.
AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı, 4 ilçede tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi.
Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.