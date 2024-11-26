ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.