Bingöl Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bingöl Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Bingöl başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bingöl Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bingöl seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 77.20 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 86 oldu. Bingöl Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 78.557 oyla yüzde 64.95 - Kemal Kılıçdaroğlu: 39.443 oyla yüzde 32.61 - Sinan Oğan: 2.283 oyla yüzde 1.89 - Muharrem İnce: 665 oyla yüzde 0.55 oy aldı.



Bingöl 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Bingöl Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 76.16 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:07 itibarıyla yüzde 78.7 oranında açıldı. 2023 Bingöl milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 67.971 oyla yüzde 63.86 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 25.772 oyla yüzde 24.21 - Millet İttifakı: 8.007 oyla yüzde 7.52 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 454 oyla yüzde 0.43 - Ata İttifakı: 214 oyla yüzde 0.2 aldı. Saat 21:07 itibarıyla 2023 Bingöl milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

