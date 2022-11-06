Arazide kaybolan 90 yaşındaki kadın AFAD ekipleri tarafından bulundu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Yayladere ilçesi Aydınlar köyünde, kuşburnu toplamak için gittiği bölgede kaybolan Hüsne Boztepe (90), 14 saat sonra AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Yüzünde hafif yaralar olan Boztepe, jandarma helikopteriyle hastaneye götürüldü.
Yayladere ilçesi Aydınlar köyüne bağlı Daracık mezrasında dün kuşburnu toplamaya giden Hüsne Boztepe´den haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boztepe için bölgede arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da desteğiyle gerçekleştirilen aramalarda Boztepe, yaklaşık 14 saat sonra bitkin halde bulundu. Yüzünde hafif yaralar bulunan Boztepe, jandarma helikopteriyle Bingöl Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Boztepe´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-11-06 12:24:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.