Arazide kaybolan 90 yaşındaki kadın AFAD ekipleri tarafından bulundu

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Yayladere ilçesi Aydınlar köyünde, kuşburnu toplamak için gittiği bölgede kaybolan Hüsne Boztepe (90), 14 saat sonra AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Yüzünde hafif yaralar olan Boztepe, jandarma helikopteriyle hastaneye götürüldü.

Yayladere ilçesi Aydınlar köyüne bağlı Daracık mezrasında dün kuşburnu toplamaya giden Hüsne Boztepe´den haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boztepe için bölgede arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da desteğiyle gerçekleştirilen aramalarda Boztepe, yaklaşık 14 saat sonra bitkin halde bulundu. Yüzünde hafif yaralar bulunan Boztepe, jandarma helikopteriyle Bingöl Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Boztepe´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-11-06 12:24:29



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