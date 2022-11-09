Bingöl'de organize sanayi bölgesinde yangın

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL Organize Sanayi Bölgesi´nde mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bingöl-Genç kara yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün gece saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-11-09 14:56:02



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