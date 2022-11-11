Bingöl'de anız yangını otomobile de sıçradı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan anız yangını, otomobile de sıçradı. Alevler kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bir fabrika arazisinde anızın bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, bölgedeki bir otomobile de sıçradı. Çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, alevleri söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2022-11-11 15:58:51
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