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Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

DHA

Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı zihinsel engelli Ersin Ökçün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Kaza akşam saatlerinde Bingöl-Ilıcalar karayolu Göltepesi Yeni Yerleşim Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Merkeze bağlı Göltepesi köyünde yaşayan zihinsel engelli Ersin Ökçün´e, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 69 AP 980 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ökçün, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ökçün, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-11-15 23:28:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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