Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı zihinsel engelli Ersin Ökçün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde Bingöl-Ilıcalar karayolu Göltepesi Yeni Yerleşim Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Merkeze bağlı Göltepesi köyünde yaşayan zihinsel engelli Ersin Ökçün´e, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 69 AP 980 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ökçün, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ökçün, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-11-15 23:28:11



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