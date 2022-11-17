Karlıova'da kar yağışı

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Bülent TEMİZ/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karlıova ilçesinde gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışıyla, ilçe beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-11-17 09:40:56



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