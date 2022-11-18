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(ÖZEL) Dünya 3´üncüsü Medine ve Şevval´in hedefi bu kez şampiyonluk

DHA

(ÖZEL) Dünya 3´üncüsü Medine ve Şevval´in hedefi bu kez şampiyonluk


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)İTALYA´nın başkenti Roma´da Eylül ayında düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası´nda çiftler kategorisinde dünya 3´üncüsü olan Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, 2023´te yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanıyor.
Aynı zamanda antrenörleri olan ve geçen yıl 5. İslami Dayanışma Oyunları´nda şampiyon olan öğretmen Rukiye Varol tarafından şampiyonaya hazırlanan gençlerin hedefi bu kez dünya şampiyonluğu. Şevval Akçanlı, dünya şampiyonu olmak için her gün sıkı antrenmanlar gerçekleştirdiklerini ve bu sporu severek yaptığını belirterek, "Bu sporun özellikle kadınlar açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesillere de bu sporu tavsiye ediyorum" dedi. 
Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, geçen yıl beden eğitimi öğretmenleri ve aynı zamanda bocce sporcusu Rukiye Varol sayesinde bu spora başladı. Geçen yıl Konya´da düzenlenen 5. İslam Oyunları´nda altın madalya kazanan Varol´u örnek alan öğrencileri, milli takım seçmelerine katılarak, Türkiye´yi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı. Kaya ve Akçanlı, 19-25 Eylül arasında İtalya´nın başkenti Roma´da düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası´nda çiftler kategorisinde dünya 3´üncüsü oldu. Öğretmenleriyle beraber okullarının spor salonunda 2023´te yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanan Kaya ve Akçanlı´nın şimdiki hedefi şampiyonadan altın madalya ile dönmek. 
`BAŞARILARDAN SONRA BİNGÖL´DE KADINLARIN BOCCEYE İLGİSİ ARTTI´
Beden eğitimi öğretmeni ve bocce sporcusu Rukiye Varol, 13 yıldır kentte bulunduğunu ifade ederek, "Hem öğretmenlik hem de aynı zamanda bocce branşında milli sporcular çıkarıyoruz. İki öğrencim, bir yıldır bocce sporunun içinde olmalarına rağmen milli takım seçmelerinde birinci oldular ve İtalya'da yapılan dünya gençler şampiyonasında çiftler kategorisinde dünya 3'üncülüğü elde ettiler. Bu anlamda hem bizi, hem Bingöl'ü ve ülkemizi gerçekten büyük gururla temsil edip başarı getirmeleri bizleri mutlu etti. Ben de Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunları´nda ülkemi başarıyla temsil ederek şampiyon oldum. Bu başarılardan sonra Bingöl'de özellikle kız öğrenciler ve çevremdeki kadınlar spora çok ilgi duymaya başladı. Bu anlamda Bingöl'de bocceyle uğraşan sporcu sayıları da arttı. Kızlarımızın imam hatipte okumalarına rağmen böyle güzel başarıları alması, spora ailelerinin de teşvik etmesi bizi gerçekten gururlandırdı, onurlandırdı. Aynı zamanda da halktan güzel tepkiler aldık, bu anlamda da gerçekten bizler çok mutluyuz" diye konuştu. Şevval Akçanlı da her gün antrenman yaptıklarını ve bu sporu severek yaptığını belirterek, "Sıradaki hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bunun için de her gün sıkı sıkı çalışıp antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu sporun özellikle kadınlar açısından daha iyi spor olduğunu düşünüyorum. Biz de bir imam hatipli olarak daha iyi bir spor olduğunu düşündüğümüz için bu spora başladık. Gelecek nesillere de bu sporu tavsiye ediyorum" diye konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Öğretmen ve öğrencilerin ısınma hareketleri yapması
Öğretmen ve öğrencilerin bocce oynaması
Öğretmen Rukiye Varol'un konuşması
Şevval Akçanlı'nın konuşması
Genel ve detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-11-18 11:29:52

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